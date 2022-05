Karine Infante présente sa candidature aux prochaines élections législatives dans la 2ème circonscription de La Réunion. Avec son suppléant Willy Incana, elle est implantée de La Possession à Saint-Paul dans son action militante, bénévole et ses multiples activités professionnelles. Nous publions ci-dessous son communiqué de presse.

Cette équipe, sur le terrain depuis toujours, a été encouragée par plus de 19 % obtenus lors des dernières élections départementales et surtout par l’analyse du vote aux présidentielles. " Les réunionnaises et les réunionnais ne veulent plus faire de vote sanction. Ils veulent voter par conviction. Pour l’instant, les candidatures déclarées s’inscrivent dans la continuité du système politique. Nous le voyons. La logique de partis politiques, les consignes, les alliances… sont à la une de l’actualité. Quelles sont les revendications de ces candidatures ?

Nous voulons défendre les réunionnais et La Réunion ".

Sans étiquette et sans parti, Karine Infante axe son programme autour de la participation des électeurs. " Nous voulons instaurer des nouvelles pratiques. Il ne s’agit pas de reproduire ni de continuer à faire une politique qui est de plus en plus sanctionnée par une abstention record. Nous voulons que les citoyennes et les citoyens participent à notre mandat et partagent avec nous leur quotidien ", explique la candidate qui s’engage à créer les outils permettant de recueillir en permanence les doléances de tous les électeurs.

Forte d’un parcours associatif et militant conséquent, Karine Infante et Willy Incana n’ont de cesse d’apporter soutien et assistance : Karine avec O coeur des Femmes soutient et accompagne les femmes et les mères de famille, elle milite pour l’épanouissement féminin, vecteur pour toute la famille. Willy dédie son engagement pour l’insertion, l’humanitaire, la lutte contre la délinquance, pour et par les jeunes. Il est président de KFA qui évolue dans plusieurs ville réunionnaise notamment Le Port, La Possession et Saint-Paul.

" Nous formons une équipe soudée depuis plusieurs années. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes ambitions ", expliquent en choeur les candidats. Elle milite beaucoup autour de la place de la femme : livraisons de colis alimentaire et repas pour les plus démunis, paniers sourires, et livraison de masques pour les soignants en EHPAD pendant le confinement, promotion des talents… Willy organise la distribution de tentes pour SDF, des marches blanches, il accompagne des jeunes artistes. " Nous sommes hyperactifs sur le terrain, mais nous nous confrontons toujours à l’inaction de nos politiques. Les associations ne peuvent et ne doivent pas tout faire. Il ne s’agit pas de palier les carences de l’Etat. Nous voulons avec cette candidature changer les choses afin que le prochain Député de la 2ème circonscription de La Réunion puisse concrètement changer le quotidien des femmes et des hommes qui ont besoin de changement ", argue la candidate.

" Nous le voyons au quotidien, notre action fait évoluer La Réunion : nous accompagnons les enfants, les jeunes, les parents démunis. Nous voulons aller plus loin. Aujourd’hui c’est à l’Assemblée Nationale à Paris que les lois sont votées : allons à Paris pour défendre les doléances des réunionnaises et des réunionnais ".

Nous voulons donc:

- Incarner une députation innovante et indépendante

- Créer et financer un Parlement Péi qui permettra de réunir les élus et les

citoyens afin de fédérer et de défendre les intérêts réunionnais à Paris

- Mettre les spécificités locales au coeur des discussions parisiennes avant

les votes.

" Nous voulons changer les choses car si c pa nou i Fé, Ki va Fé ? "