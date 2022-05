Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Le Réunionnais Théophane Narayanin, plus connu sous le nom de "Guito", est candidat pour les législatives à Mayotte, dans la circonscription 1 au nord de l'île. Il a révélé sa candidature dans la matinale de Kwezi. La circonscription enregistre déjà plus de 12 candidats pour succéder à la députée Ramlati Ali, candidate elle aussi. PDF d'IBS, l'homme d'affaires était aussi actionnaire de la compagnie Air Austral et ancien membre du Conseil de surveillance. Il avait fait les gros titres en 2016 après sa mise en examen pour association de malfaiteurs dans l'affaire de l'agression d'une avocate à Mayotte. Il avait été placé en détention provisoire avant de ressortir libre plusieurs mois après. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

