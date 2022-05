Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Le mercredi 18 mai 2022, c'est au sein de son cabinet d'avocat situé rue Juliette Dodu à Saint-Denis, que Jean-Jacques Morel, candidat aux législatives, a dévoilé son programme. L'avocat, conseiller régional et chef de l'opposition municipale à Saint-Denis, est candidat dans la 1ère circonscription. Il veut être "le candidat de la défense des Réunionnais.es et de La Réunion" et il assure : "je serais intransigeant sur la défense de La Réunion" (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Le mercredi 18 mai 2022, c'est au sein de son cabinet d'avocat situé rue Juliette Dodu à Saint-Denis, que Jean-Jacques Morel, candidat aux législatives, a dévoilé son programme. L'avocat, conseiller régional et chef de l'opposition municipale à Saint-Denis, est candidat dans la 1ère circonscription. Il veut être "le candidat de la défense des Réunionnais.es et de La Réunion" et il assure : "je serais intransigeant sur la défense de La Réunion" (Photo : rb/www.ipreunion.com)