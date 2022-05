Les dépôts de candidature vont de bon train à la préfecture, à la veille de la date limite de dépôt ce vendredi 20 mai 2022. Frédéric Maillot, actuel septième vice-président à la Région Réunion délégué à l'Économie Sociale et Solidaire, a lui aussi déposé sa candidature ce jeudi. Il se présente dans la 6ème circonscription de l'île, qui comprend les cantons Saint-André-1, Saint-André-2, Saint-Denis-1, Saint-Denis-4, Sainte-Marie. Leila Langenier a été désignée comme sa suppléante. Le binôme a été investi par le rassemblement de gauche organisé par les différents partis de l'île, à l'image de l'Hexagone (Photo rb/www.ipreunion.com)

Vie chère, prix du logement, violences intrafamiliales : les enjeux sont nombreux pour Frédéric Maillot, déjà attaché ces problématiques dans le cadre de son mandat régional. "Ce fameux souci de la vie chère, son essence même est le loyer : il occupe entre 28 et 35% du budget réunionnais. Il faut améliorer l'encadrement des prix des loyers dans le parc privé comme dans le social" indique-t-il, pointant du doigt les grands propriétaires de terrain. Regardez :

Autre grand sujet : les violences intrafamiliales, un fléau qui touche femmes comme enfants à La Réunion. Pour rappel, le territoire est le troisième département de France le plus violent envers les femmes. Le candidat propose donc une amélioration de la prise en charge des victimes, afin de "prendre le problème à bras le corps". "Quand on est victime de violences, on ne choisit pas d'être victime, donc la prise en charge doit être illimitée et gratuite" estime-t-il.

Concernant le bilan des député.es sortants, Frédéric Maillot considère que Nadia Ramassamy, a "été trop souvent absente" et "a plongé la circonscription dans le mutisme". "Quand on est Réunionnais, on doit refuser le mutisme et l'absentéisme" insiste-t-il. Regardez :

www.ipreunion.com / [email protected]