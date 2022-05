Karine Lebon, députée sortante de la 2ème circonscription, a déposé sa candidature ce vendredi 20 mai 2022 pour les prochaines élections législatives. Elle se présente aux côtés de son binôme Henry Hippolyte, actuel conseiller municipal au Port et vice-président du TCO. Le binôme a été investi par l'union de la gauche réunionnaise pour ces élections (Photo rb/www.ipreunion.com)

Elue en 2020 lors des élections législatives partielles, suite à l'élection d'Huguette Bello au poste de maire de Saint-Paul, Karine Lebon n'aura passé qu'un an et demi au Palais Bourbon. Le temps pour elle de tout de même "déposer quatre propositions loi, publier cinq rapports parlementaires et poser de nombreuses questions aux ministres" souligne-t-elle. "Je pense avoir initié pas mal de projets, mais pour aller jusqu'au bout il faut qu'une loi il faut soit votée, ce qui n'a pas pu se faire en seulement un an et demi" regrette-t-elle. L'objectif est donc, en cas de réélection, de continuer le travail initié depuis 2020.

Soutien de Jean-Luc Mélenchon lors des élections présidentielles, et soutenue par l'union de la gauche réunionnaise, Karine Lebon soutient les nombreuses propositions faites par la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). Augmentation du SMIC, instauration d'un minimum jeunesse, retraite à 60 ans...Le programme de la gauche est dense. La députée sortante se focalise par ailleurs naturellement sur les problématiques concernant tout particulièrement La Réunion, à savoir la vie chère. "Le premier chantier est le pouvoir d'achat évidemment" explique-t-elle. Regardez :

