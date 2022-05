Le ministère de l'Intérieur a publié la liste définitive des candidats en vue des élections législatives. La Réunion compte 92 candidats en tout pour ses sept circonscriptions. La première compte 17 candidatures, la seconde 14, la troisième 13, la quatrième 11, la cinquième 9, la sixième 13 et la septième 15. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Avec une moyenne de 13 candidats par circonscription, La Réunion n'a pas suivi le mouvement des alliances créées en Métropole, notamment des gauches. La circonscription qui compte le plus de candidature est la 1ère, avec 17 prétendants. Celle qui en compte le moins est la 5ème avec neuf candidats.

Sans grosse surprise, les candidats hommes sont bien plus nombreux que les femmes. Sur 92 personnes, on compte 63 hommes et 29 femmes, soit une proportion de deux-tiers / un tiers.

La liste totale des candidats par circonscriptions

- 1ère circonscription :

Didier Vaïtilingom, Murielle Sisteron, Giovanni Payet, Gaëlle Lebon, Sonny Welmant, Yvette Duchemann, Eric Beeharry, Nelsy Guerin, Jean Alexandre Poleya, Farid Mangrolia, Eric Magamootoo, Jean-Jacques Morel, Philippe Naillet, Ludovic Sautron, Hary Grondin, Georges Mithra, Corinne Gasp.

- 2ème circonscription :

Sullaiman Soilihi, Virginie Peron, Karine Infante, Stéphane Chen-Tzu-Kwong, Karine Lebon, Nicolas Legentil, Michelle Graja, Véronique Ferrier, Vincent Defaud, Alix Mera, Erick Fontaine, Emmanuel Georgette, Audrey Fontaine, Laurent Philippe Hoarau.

- 3ème circonscription :

Aurélie Vigne, Rémy Bourgogne, Raphaël Dijoux, Bachil Valy, Sandrine Moukine, Didier Hoareau, Nathalie Bassire, Antoine Fontaine, Yves Thebault, Didier Techer, Alexis Chaussalet, Patrice Thien-Ah-Koon, Jean-Jacques Vlody.

- 4ème circonscription :

Ruth Dijoux, Isabelle Payet, Annie-Claude dite Saphia Boucher, Serge Latchoumanin, Sharif Bemat, Stéphane Albora, David Lorion, Rudy Thazard, Richard Riani, Patricia Hoareau, Emeline K/Bidi.

- 5ème circonscription :

Laurent Virapoullé, Léopoldine Settama-Vidon, Ridwane Issa, David Gauvin, Jean-Yves Payet, Martine Dijoux, Jean-Hugues Ratenon, Stéphane Fouassin, Marie-Luce Brasier-Clain.

- 6ème circonscription :

Johny Adekalom, Ophélie Clain, Monique Orphé, Valérie Legros, Philippe De Chazournes, Eric Leung, Frédéric Maillot, Loïc Fanfan, Didier Lombard, Nadine Gironcel Damour, Alexandre Laï-Kane-Cheong, Nadia Ramassamy, Jean Noël Hoareau.

- 7ème circonscription :

Karim Juhoor, Hélène Coddeville, Richelain Catherine, Thierry Robert, Rémy Massain, Gaël Velleyen, Eric Marcely, Jean François Nativel, Jonathan Rivière, François Valeama, Isaline Tronc, Jérôme Bachou, Perceval Gaillard, Jean-Luc Payet, Johan Guillou.

www.ipreunion.com / [email protected]