A l'approche des élections législatives, l'Association Française des Diabétiques 974 part en campagne pour sensibiliser les candidates et candidats à la question du diabète. À La Réunion, près de 80.000 personnes ont été prises en charge en 2019 pour du diabète, soit deux fois plus que la moyenne nationale. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration)

Tout un chacun a déjà entendu parler du diabète, mais peu sont ceux qui connaissent vraiment la maladie et ce qu’elle engendre. Pourtant, à l’échelle nationale, ce sont près de 3,5 millions de personnes1 qui en sont atteintes. Pour la région Réunion, ces chiffres sont de l’ordre de 79.900 personnes prises en charge en 2019, soit un taux supérieur de 2 fois à la moyenne nationale !

Aujourd’hui plus que jamais, alors que l’épidémie de diabète est toujours en nette progression, un véritable changement de modèle dans l’accompagnement des malades, qui concerne ou concernera toutes les pathologies, doit être mené. Alors que l’Assemblée nationale s’apprête à être renouvelée, nous appelons chaque candidat du territoire de la REUNION à faire de la question des maladies chroniques et du diabète un aspect prioritaire de sa campagne, pour que la prochaine législature permette de passer d’un système de soins, à un véritable système de santé publique.

L’objectif que nous nous donnons tient en un mot : sensibilisation. Sensibiliser les candidats à la pathologie et aux enjeux qu’elle soulève, c’est leur donner des clés pour comprendre ces problématiques et nous représenter au plus près de ce que nous sommes. Conscientiser aujourd’hui, c’est obtenir des résultats demain.

L’Association Française des Diabétiques 974 se tient à la disposition des candidates et candidats aux élections législatives pour les rencontrer et leur présenter notre Charte " Plan Diabète 2022 – 2027 : Un quinquennat pour agir ! " et ses six propositions qui contribuent à défricher la médecine de demain, au bénéfice du plus grand nombre :

- Considérer les patients et usagers comme de véritables parties prenantes de la Démocratie en Santé en les impliquant aux plus hauts niveaux décisionnels nationaux, régionaux ou territoriaux.

- Faire de la prévention la clé de voûte de notre système de santé pour éviter l’apparition des maladies chroniques.

- Considérer les programmes d’accompagnement hygiéno-diététique, d’activité physique adaptée, ainsi que psychologique comme des thérapies à part entière, en agissant sur les leviers d’accès et sur leur remboursement.

- Faciliter l’accès au numérique en santé pour simplifier le quotidien des malades et améliorer leur suivi dans un contexte où les ressources humaines sont limitées.

- Impliquer les patients dans la recherche et l’évaluation des innovations thérapeutiques afin qu’elles soient réellement adaptées à leurs besoins.

- Lever les discriminations sociales, notamment relatives à l’emploi, en considérant les personnes malades comme des citoyens à part entière.

Nous appelons les candidates et candidats à s’engager à nos côtés pour faire de la lutte contre les maladies chroniques et le diabète l’une des grandes causes de la prochaine législature !