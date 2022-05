Ce vendredi 27 mai 2022, c'est au coeur du quartier Flacourt à Sainte-Marie, que Frédéric Maillot a officialisé sa candidature aux élections législatives. L'actuel septième vice-président à la Région, est candidat pour la Nouvelle union populaire, écologique et sociale dans la 6ème circonscription de La Réunion. Le musicien et travailleur social souhaite mettre la solidarité et la justice sociale au coeur de son engagement. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

À un peu plus de quinze jours du premier tour des élections législatives, c’est accompagné de sa suppléante Leila Langenier, fille du défunt maire de Sainte-Suzanne, Lucet Langenier, que Frédéric Maillot se présente. "C’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que je veux porter la voix des Réunionnais", dit-il.

Ce jeune des quartiers populaires et originaire du Chaudron souhaite porter haut et fort la voix des Réunionnais à l’Assemblée nationale. "Dans les quartiers populaires et au-delà, les jeunes ne sont pas condamnés à l’échec mais à réussir" souligne-t-il.

Pour Frédéric Maillot, le plus important, c’est la terre. "Tout démarre de la terre. Il y a un aspect écologique, culturel et économique." "Les TPE-PME produisent de l’emploi et amènent du dynamisme économique. Redistribuer au mieux cette terre est important", indique le candidat. Écoutez :

Parmi ses autres projets, le logement. "Les promotions immobilières doivent être adaptées à notre climat." Selon Frédéric Maillot, "il y a plusieurs choses à ramener à la spécificité réunionnaise". Autre point qui lui tient à cœur, les violences intra-familiales. "Il faut former les soignants à détecter les personnes victimes. Il faut pouvoir porter plainte à l’hôpital." Pour Frédéric Maillot "in ot mond lé posib. Ensemble on va aller plus loin dans l’intérêt des outre-mer".

Frédéric Maillot est "un marmaille la kour et un marmaille La Réunion. Il l’explique venir d'un quartier qui a connu la révolte sociale et où ne partie des gens vis en-dessous du seuil de pauvreté". "Je vis cette réalité réunionnaise qui touche trop de Réunionnais" dit-il. Écoutez :

S’il est élu député, la première des choses qu’il fera, est de rester ce marmaille la kour, "proche de la population. I fo pa éloigne aou de la baz, la baz sé domoun" Écoutez :

- Soutenu par la présidente de Région –

Plusieurs élus de La Réunion étaient également réunis au côté de Frédéric Maillot ce vendredi à Sainte-Marie, dont la présidente de Région, Huguette Bello. "Le monde qui vient est un monde incertain, et nous, nous avons souhaité un rassemblement sur un projet commun de changement."

Pour la présidente de Région, "ce renouveau s’incarne par ce passage de relai". Elle l’assure, Frédéric Maillot et Leila Langenier "sauront mettre leurs compétences au service de la population réunionnaise". L’éducation, thème qui tient à cœur d’Huguette Bello, sera fortement défendue, elle en est sûre, par le candidat. "Frédéric se battra inlassablement pour notre école et pour que les retards structurels soient rattrapés."

Jean-Hugues Ratenon, lui-même candidat dans la 5ème circonscription, se reconnaît dans ce candidat. "Frédéric lé comme moi, un marmaille la kour. C’est important d’avoir un homme et une femme proches de la société".

Céline Sitouze, conseillère régionale s’exprime à son tour, vantant "l’efficacité de ce binôme important". Frédéric Maillot et Leila Langenier sont également soutenus par le maire de Saint-André, Joé Bédier et Julie Aroubani.

Sa suppléante, Leila Langenier est certaine d’une chose, Frédéric Maillot "sera un excellent député pour bâtir une Réunion juste et solidaire".

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]