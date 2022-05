Déjà élu député en 2012 et 2017, Thierry Robert se présente à nouveau sur la 7ème circonscription pour les élections législatives de juin 2022. Affirmant défendre bec et ongle le pouvoir d'achat des habitants, il souhaite également une réforme de l'octroi de mer et un meilleur alignement des droits des Réunionnais sur ceux de la Métropole. Malgré son inéligibilité ne lui permettant pas de se présenter aux dernières municipales à Saint-Leu, Thierry Robert assure avoir toute sa place sur la scène électorale, pour "porter la voix des Réunionnaises et des Réunionnais" à l'Assemblée nationale. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Président du PACT (Peuple aux commandes du territoire), Thierry Robert est candidat sur la 7ème circonscription qui s'étend des Makes à Saint-Louis jusqu'à Boucan Canot et le Bernica à Saint-Paul en passant par L'Etang-Salé, les Avirons, Saint-Leu et Trois-Bassins.

- Des salaires et des aides indexés "sur le coût réel de la vie" -

"L'axe fort de mon programme c'est le pouvoir à vivre des Réunionnais" affirme haut et fort le candidat. Déjà deux fois député par le passé (en 2012 et 2017), il constate que "la situation de 2022 n'a rien à voir, on est aujourd'hui face à des difficultés sans précédent à cause de l'augmentation des prix au niveau local".

Guerre en Ukraine et inflation, après la crise sanitaire, poussent les prix vers le haut. Une tendance qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2022 au moins, selon les économistes. Pour y faire face, Thierry Robert propose que "les salaires et toutes les aides de l'Etat soient indexés non pas sur l'inflation mais sur le coût réel de la vie à La Réunion". Une manière pour lui de lutter contre la pauvreté sur l'île. "Prenons le SMIC : on a 1.300 euros au national comme à La Réunion, mais ici nous sommes environ 35% plus cher sur quasiment tout. Donc les 1.300 euros du national ne correspondent pas au niveau local !"

Autre combat : l'octroi de mer "qu'il faut absolument réformer" martèle-t-il. "On ne peut plus continuer avec une taxe qui date de la Compagnie des Indes, de la colonie" clame le candidat, tout en reconnaissant qu'il faudra "des compensations".

Thierry Robert aborde également la question de la continuité territoriale. "La Corse bénéficie de 190 millions d'euros par an, alors qu'ils n'utilisent même pas la totalité. Il faut qu'à La Réunion nous soyons traités comme un territoire français à part entière, pour financer les coûts d'approche de tout ce qui rentre ici" propose le candidat.

Cela vaut également pour la TNT selon lui : "on n'en bénéficie pas comme au niveau national, on pourrait faire faire des économies aux Réunionnaises et Réunionnais qui aujourd'hui doivent prendre un abonnement payant".

Une priorité pour lui à travers ces différents axes : une plus grande "justice" permettant à La Réunion d'avoir les mêmes droits qu'en Métropole, tout en "respectant notre culture, nos traditions, notre patrimoine, et que La Réunion ne soit pas l'île aux interdits". Son slogan : "portons la voix des Réunionnaises et des Réunionnais : laba lot koté la mer, sé komsa ma defann azot !"

- "Je connais les rouages de l'Assemblée nationale" -

Thierry Robert veut faire de son expérience politique une force. "Je ne prétends pas avoir la science infuse, mais les Réunionnaises et Réunionnais savent que je suis hyper déterminé, que je n'ai pas la langue dans ma poche, que je connais les rouages de l'Assemblée nationale" note-t-il. A noter que sur sa circonscription, la 7ème, le député sortant Jean-Luc Poudroux n'est pas candidat à sa réélection.

Le candidat sort cependant de trois ans d'inéligibilité, condamné pour manquement à ses obligations fiscales, et l'empêchant notamment de se présenter aux dernières élections municipales à Saint-Leu. Malgré son passé judiciaire, il estime être entièrement légitime en tant que candidat. "Les électrices et électeurs de cette circonscription savent que je suis devenu inéligible non pas parce que j'ai trempé la main dans la caisse, puisque j'ai toujours été honnête et droit à ce sujet. Ils savent qu'on m'a coupé la tête parce qu'il fallait se débarrasser de Thierry Robert qui était gênant et disait tout haut ce que les autres pensent tout bas" tacle-t-il.

Il appelle d'ailleurs tous ceux qui le souhaitent à "l'aider" à se "remettre sur selle". "Ma candidature amorce un renouveau politique, c'est pour ça que je demande aux électrices et électeurs de me tendre la main, ils ne vont pas le regretter".

Un tremplin pour retourner à Saint-Leu lors des prochaines élections municipales ? Le candidat ne cache pas son attachement à sa ville. "Il est évident et je ne veux pas le cacher, que c'est pour moi la racine du pié d'boi, c'est Saint-Leu qui m'a fait naître en politique. Je ne peux pas oublier Saint-Leu donc je serai à Saint-Leu quand il faudra" affirme-t-il, laissant planer le doute d'une future candidature pour briguer (de nouveau) la mairie saint-leusienne.

