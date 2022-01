Engagé depuis plusieurs années lors des municipales à l'Etang-Salé, Alain Payet, candidat en 2014 et en 2020 a décidé de rejoindre la liste conduite par Gilles Leperlier. (Photo DR)

Alain Payet : “Les élections ont été annulées à l’Etang-salé, aujourd’hui, la balle est remise au centre. Je suis un homme de terrain et ce que j’ai entendu c’est que les candidats en lice, pour diverses raisons, n'incitent pas au vote. La proposition d’une autre alternative, le choix de l’équilibre, avec la candidature de Gilles Leperlier a du sens. Jeune, avec une connaissance certaine des collectivités, c’est avec plaisir que j’y associe mon expérience. Nous avons des idées communes et le souci de défendre sur le long terme, le mieux vivre ensemble à l’Etang-Salé”.

Gilles Leperlier : “Je me réjouis de ce ralliement qui s’inscrit dans notre logique de rassemblement et je remercie Alain Payet pour son engagement pour l’Etang-Salé. Depuis plusieurs années, fidèle à ses convictions, il mène lui aussi différentes luttes dans un souci de défendre l’intérêt général et particulièrement, les personnes les plus fragiles.”