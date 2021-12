Depuis le mois d'août, Mayotte est touchée par une épidémie de grippe. 12 personnes ont été hospitalisées en réanimation depuis mi-septembre pour la grippe, et un décès a été répertorié. L'épidémie de bronchiolite a par ailleurs commencé en avance cette année. 16 passages aux urgences pour des cas de bronchiolite ont été enregistrés la semaine dernière.

En plus du covid-19, Mayotte se retrouve avec deux épidémies : la grippe et la bronchiolite. Retour sur les chiffres donnés par Santé Public France.

- La grippe -

D'après Santé Public France, le virus grippal reste plutôt précoce sur Mayotte. Bien qu'une campagne de vaccination antigrappale a débuté depuis le 16 septembre afin de prévenir de la pandémie, les indicateurs de surveillance sont néanmoins en forte hausse sur la semaine dernière. Il également observée qu'en l'abscence d'épidémie de grippe sur l'année 2020/2021, l'immunité en population a baissé. Et la circulation sur ce territoire du Covid-19 marque une "possible compétition virale" avec la grippe. Santé Public France précise également que le nombre de passages aux urgences pour une infection respiratoire a été multiplié par quatre pour les plus de 15 ans.

- La Bronchiolite -

Du côté de l'épidémie de bronchiolite, Santé Public France note un démarrrage précoce de l'épidémie par rapport aux années précédentes. Si on pouvait observer une sortie d'épidémie en octobre, l'ensemble des indicateurs était en forte hausse la semaine dernière avec au total 16 passages aux urgences. Et les cas de virus respiratoire syncitial ont quant à eux doublé, soit 13 cas au total.

