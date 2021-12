Mayotte enregistre un taux d'incidence de 93 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, entre le 18 et le 24 décembre 2021. Ce qui représente près de 260 contaminations sur son territoire, d'après l'ARS de Mayotte. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

L'épidémie de Covid-19 se poursuit sur l'île. L'Agence régionale de la santé (ARS) mahoraise enregistre ainsi une forte hausse du taux d'incidence. Selon eux, cela est due aux échanges sociaux et familiaux occasionnés par les vacances scolaires et le relâchement des gestes barrières. Et plus globalement tous les chiffres sont en hausse. On compte 13 nouvelles hospitalisations, et 185 décès.

L'autorité sanitaire rappelle aussi que la vaccination en plus des autres mesures de prévention reste primordiale. Peu de personnes ont effectué leur dose de rappel selon l'ARS. C'est pourquoi 17 points de vaccination mobiles et fixes sont installés sur Mayotte du 28 au 31 décembre.

24 centres de dépistages sont également déployés (pharmacie, cabinet médicaux, infirmiers, kiné, maison de santé).

- Rappel des gestes de protection -

Pour se préserver du Covid-19, des mesures de prévention sont rappelées par l'ARS :

Se faire vacciner au plus vite pour se protéger des formes graves de la maladie ;

Effectuer la dose de rappel dès le délai requis (à partir de 4 mois après la 2ème injection ou infection Covid) ;

Respecter les gestes barrières en toutes circonstances afin de limiter la circulation de la Covid ;

Se faire dépister au moindre doute ou si l’on est cas contact ;

Respecter l’isolement strict de 10 jours si on est positif à la Covid-19.

