Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Ce lundi 16 mai 2022 marque la levée des motifs impérieux pour les personnes non-vaccinées entre La Réunion et la métropole. Un allègement valable également pour les voyages entre La Réunion et Maurice. En partance de notre île donc, les voyageurs non-vaccinés peuvent désormais se rendre vers l'île soeur. Seul un test négatif à la Covid-19 leur sera demandé dans la salle d'embarquement. En revanche, le test n'est plus obligatoire pour les passagers vaccinés. En provenance de Maurice, seuls les voyageurs non-vaccinés doivent présenter un test négatif à l'embarquement. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Ce lundi 16 mai 2022 marque la levée des motifs impérieux pour les personnes non-vaccinées entre La Réunion et la métropole. Un allègement valable également pour les voyages entre La Réunion et Maurice. En partance de notre île donc, les voyageurs non-vaccinés peuvent désormais se rendre vers l'île soeur. Seul un test négatif à la Covid-19 leur sera demandé dans la salle d'embarquement. En revanche, le test n'est plus obligatoire pour les passagers vaccinés. En provenance de Maurice, seuls les voyageurs non-vaccinés doivent présenter un test négatif à l'embarquement. (Photo : rb/www.ipreunion.com)