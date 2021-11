Le coup d'envoi des courses et marches en présentiel a été lancé à 14h ce samedi 6 novembre 2021 par Nathalie Bourcier, présidente d'Odysséa Réunion, et Alice Lemoigne, championne du monde de longboard. (Photo: Odysséa Réunion)

Une première marche/course à destination des enfants de 5 à 13 ans suivie d'une deuxième destinée cette fois aux adolescents et adultes, avec un parcours de 5 km à libre allure. La course chronométrée de 10km, destinée elle a un public plus sportif, a débuté aux alentours de 17h15 et n'a été clôturée qu'en début de soirée. L'évènement se poursuit aujourd'hui dans la forêt domaniale de L'Etang Salé avec une randonnée pour tous de 5 km. Elle sera suivie de l'annonce très attendue des dons collectés pour soutenir la lutte contre la cancer du sein.