La nouvelle édition de l'école-entreprise se déroulera du 15 au 19 novembre 2021. Santé, cybersécurité, transition écologique ou encore mutations technologiques, les nouveaux besoins des entreprises en matière de développement stratégique sont nombreux et devraient continuer à prendre de l'ampleur au cours des prochaines années. Le MEDEF et l'Académie de La Réunion organisent à ce titre un tour d'horizon de ces secteurs dits "porteurs" auprès des lycéens dans différents établissements de l'île.

"Pour une orientation choisie et réunie : l'avenir se prépare". C'est le thème de cette nouvelle édition d'école-entreprise. Au programme de cet évènement qui se déroulera du 15 au 19 novembre 2021 au sein de nombreux lycées de l'île: Quiz, conférences, présentation des métiers dits "porteurs" ou encore témoignages.

La thématique choisie fait écho aux préoccupations communes de l’école et de l’entreprise en matière d’orientation, à commencer par l’acquisition des compétences comportementales et l’insertion professionnelle des jeunes. Elle rappelle que les établissements de formation et les acteurs du monde économique doivent appréhender ensemble l’impact des transitions socio-économiques à l’œuvre et qu’ils partagent la responsabilité de préparer les nouvelles générations à y faire face.

