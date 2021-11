BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 15 novembre 2021 :



Covid-19 : pique-niques interdits, pass sanitaire étendu et contrôles renforcés

Le tour de vis sanitaire, visant à freiner la reprise épidémique, prend effet ce lundi 15 novembre. Les pique-niques et la pratique du bivouac sont de nouveau interdits sur l'ensemble du territoire. L'obligation de pass sanitaire est étendue à toutes les manifestations et les événements se déroulant sur l'espace public. Cela sera notamment le cas pour les braderies, les vide-greniers, les brocantes ou encore les marchés de Noël et les animations. A noter que le pass ne sera pas exigé sur les marchés forains. La préfecture annonce que "les contrôles relatifs au port du masque et au passe sanitaire seront significativement renforcés"

Saint-Paul : débrayage des agents des finances publiques

Les agents des finances publiques annoncent un débrayage ce lundi 15 novembre pour protester contre la dégradation de la qualité de leurs services et contre le manque d'effectif auquel ils sont confrontés. Ils entendent ainsi répondre à l'appel d'une intersyndicale comprenant Solidaires Finances publiques et annoncent une série de débrayages sur des sites "de gros accueil". C'est d'abord à Saint-Paul que les agents de la fonction publique organiseront cette mobilisation "devant les grilles" du Service des impôts, dès 7h30 et durant une heure

Disparition de deux parachutistes : aucune trace n'a été trouvée

Les deux parachutistes, l'un Saint-Pierrois, âgé de 43 ans, l'autre Dionysien, âgé de 47 ont sauté ce samedi 13 novembre 2021 matin avec d'autres parachutistes. Ils faisaient partie du dernier groupe largué. Les deux hommes étaient aguerris dans leur discipline, avec pour chacun plus de 1000 heures de saut à leur actif. Ils devaient atterrir à la Grande Coude. Ils sont toujours portés disparus. Les pistes d'une difficulté à ouvrir la toile de parachute en raison d'un vent soufflant à plus de 20 noeuds ou encore d'une importante dérive sont pour l'heure mises en cause. Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a ce dimanche 14 déployer 25 militaires sur un dispositif terrestre, associés à 30 parachutistes professionnels sur la voie aérienne. Aucune trace n'a été trouvée. Les recherches se poursuivent ce lundi 15 novembre. Un groupe Facebook été crée, intitulé "Disparition de nos deux amis parachutistes". Il vise à fournir toutes informations pouvant permettre de retrouver les deux hommes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça chauffe

Ce lundi 15 novembre 2021, Matante Rosina a encore très chaud aujourd'hui. Quelques nuages vont venir couvrir un peu le soleil dans l'après-midi mais la chaleur reste bien présente. Elle se dit que ce n'est que le début.