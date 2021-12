Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mercredi matin 22 décembre 2021, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, s'est entretenue avec la SIDR et CDC habitat. Objectif : faire part des exigences de la commune concernant le relogement de la centaine de familles victimes du terrible incendie à Montgaillard, survenu dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 décembre. La maire demande : le relogement des 114 familles sur le secteur de Saint-Denis, le nettoyage le plus rapidement possible du site par la CDC, la mise en place de sécurité sur l'ensemble de leur logement sociaux sur Saint-Denis et un travail sur l'accompagnement social des familles. Plus d'informations à venir

