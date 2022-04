Publié le Mercredi 06 Avril à 14H12 / Actualisé le Mercredi 06 Avril à 14H12

Dans une vidéo de 6 minutes, le Président de la République et candidat à sa réélection Emmanuel Macron s'adresse aux Réunionnais. Il garantit que l'Etat est "au rendez-vous" pour la construction de la Nouvelle route du littoral. Il appelle également à lutte contre le chômage et les violences intra-familiales et développe ses objectifs économiques pour la zone Indo-Pacifique, notamment en termes de fret, en ouvrant le débat sur l'octroi de mer. (Photo : capture d'écran)

