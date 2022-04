Publié il y a 14 heures / Actualisé il y a 14 heures

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu ce dimanche 10 avril 2022. Les bureaux de vote ouvriront à 8h et fermeront à 19h (une heure inhabituelle à La Réunion). Le choix des des deux candidat.e.s qui seront au second tour le dimanche 24 avril se fera dans le secret des urnes. Mais certaines citoyen.ne.s ont d'ores et déjà décidé d'afficher leurs opinions et leurs choix. Celles et ceux là vont dans les meetings, participent aux réunions ou distribuent des tracts. D'autres s'expriment sur les murs en signifiant leurs approbations ou leur désapprobation directement sur les affiches des candidat.e.s. Et puis il y a aussi les rapprochements voulus ou fortuits qui peuvent donner une toute autre signification aux affiches; C'est ce que nous vous proposons de découvrir en images (Photo rb/www.ipreunion.com)

