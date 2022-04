Présidentielle 2022 : tous.tes aux urnes

C'est ce dimanche 10 avril 2022 qu'a lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Le second est prévu dimanche 24 avril. Après une campagne électorale mouvementée, marquée par la pandémie Covid-19 et plus récemment la guerre en Ukraine, les électeurs.rices de toute la France sont appelé.e.s à élire leur Président ou Présidente de la République pour un nouveau mandat de cinq ans.

- 12 candidat.e.s -

Pour rappel, 12 candidat.e.s sont en lice pour cette élection présidentielle. Certains s'étaient retiré avant le début de la course comme Arnaud Montebourg ou Christiane Taubira. D'autres comme François Asselineau n'ont pas reçu les 500 parrainages nécessaires pour se maintenir. La liste complète et définitive, validée par le Conseil constitutionnel début mars, est donc la suivante :

- Nathalie Arthaud

- Fabien Roussel

- Emmanuel Macron

- Jean Lassalle

- Marine Le Pen

- Éric Zemmour

- Jean-Luc Mélenchon

- Anne Hidalgo

- Yannick Jadot

- Valérie Pécresse

- Philippe Poutou

- Nicolas Dupont-Aignan

- 675.319 inscrits à La Réunion -

A La Réunion, 675.319 personnes sont inscrites sur les listes électorales pour ce premier tour. Ils et elles pourront se rendre dans les bureaux de vote, ouverts de 8h à 19h ce dimanche afin de voter.

Les premiers résultats seront donnés à partir de 22h. "Aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2 du Code électoral) soit 22h à La Réunion" rappelle d'ailleurs la préfecture.

Les taux de participation à La Réunion seront communiqués à 12h puis 17h par la préfecture. Lors de l'élection présidentielle de 2017, l'abstention avait atteint des records sur l'île, culminant à 37,09% contre 27,14 % en 2012.

Pour rappel sur l'année 2017, pour les élections présidentielle et législatives, un quart des électeurs n'avait pas voté. Sur 544.000 personnes inscrites sur les listes électorales et résidentes à La Réunion, les trois quarts avaient voté à au moins un des quatre tours, en privilégiant l’élection présidentielle. De nombreux jeunes et des personnes sans diplôme ou éloignées de l’emploi s'étaient fortement tournées vers l'abstentionnisme selon l'Insee.

