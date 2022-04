Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Le verdict du premier tour des élections présidentielles est tombé ce dimanche 10 avril 2022. Le second tour, prévu le 24 avril prochain, opposer le président de la République sortant Emmanuel Macron (27,6%) et la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen (23%), un duel de tous les dangers qui fait plus que jamais planer le risque d'accession de l'extrême droite au pouvoir. La Réunion a quant à elle respecté son habitude des présidentielles en votant à contre-courant de la dynamique nationale à l'occasion du 1er tour. En effet, dans notre département, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 40,26% des voix, devant Marine Le Pen (24,73%) et Emmanuel Macron (18,24%).

