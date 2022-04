Dans un communiqué publié lundi soir 11 baril 2022, la fédération socialiste de La Réunion appelle à voter oiur Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. "C'est notre responsabilité commune face à l'Histoire, la nôtre et celle de nos ancêtres. Ce vote ne sera en rien une validation de l'ensemble de son programme, notamment de son volet libéral" indique le PS dont nous publions le communiqué ci-dessous

La Fédération réunionnaise du Parti Socialiste prend acte des résultats et remercie les électeurs qui malgré l’absence de campagne localement ont accordé leur confiance à notre candidate.

Nous notons avec une certaine satisfaction que la gauche reste en tête des votes car la campagne locale de Jean-Luc Mélenchon a probablement permis de mieux répondre aux préoccupations des Réunionnais sur le pouvoir d’achat, la santé, l’emploi et l’éducation. Dans l’ensemble, la question sociale est notre priorité.

Pour le second tour, il nous faut faire barrage à Marine Le Pen car la haine de l’autre et l’exclusion des différences, la notion-même de priorité nationale sont dangereuses pour notre pays. Nous devons nous montrer solidaires de nos familles installées dans l’hexagone qui vont subir de plein fouet le déchaînement de l’expression de tous les sentiments haineux refoulés des partisans du nationalisme.

Surtout, le programme social de cette candidate est un pur mensonge car il restera inapplicable quand nous avons déjà dans quel état seront les finances de notre pays après les crises que nous venons de traverser. Les Réunionnais ne doivent pas se laisser piéger par ce marché de dupes.

Il nous faudra voter au deuxième tour, le dimanche 24 avril, en utilisant le seul bulletin de vote qui sera réellement comptabilisé contre l’extrême droite, celui d’Emmanuel Macron. C’est notre responsabilité commune face à l’Histoire, la nôtre et celle de nos ancêtres. Ce vote ne sera en rien une validation de l’ensemble de son programme, notamment de son volet libéral.

Dès les 12 et 19 juin prochains, il nous faudra choisir des députés de gauche, porteurs d’une offre politique sociale et écologique, qui pourront peser, dans une Assemblée Nationale recomposée, en faveur de lois qui protègent les Réunionnais et permettent le progrès à La Réunion.