Des étudiants souhaitent se mobiliser ce vendredi 22 avril 2022 pour dénoncer le duo du second tour et leur absence de vrai programme écologique. Ils et appellent à voter aux législatives "pour un gouvernement écologiste et socialiste". Un appel au bloc a été lancé sur le campus du Moufia. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

