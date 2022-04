Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 22 Avril à 15H50

C'est ce dimanche 24 avril 2022 que les Réunionnais.es sont appelés aux urnes pour désigner le président de la République pour les cinq prochaines années. Un scrutin majeur dans un contexte de guerre en Ukraine, de crise Covid et de toutes les conséquences économiques et sociales qui en découlent. Les bureaux de vote ouvrent dès 8h et restent ouverts jusqu'à 19h, afin que les Réunionnais.es puissent départager les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Sur notre département, 675.319 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Suivez en direct et tout au long de la journée sur Imaz Press Réunion la tenue des opérations de vote. Aucun résultat ne sera communiqué avant que tous les bureaux de vote de France soient fermés soit 20h en Métropole, 22h, heure de La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

