- Les résultats du premier tour -

La Plaine des Palmistes est l'une des rares communes de La Réunion à placer Marine Le Pen (RN) en tête avec 41,24% des voix. La candidate était particulièrement soutenue par le maire de la commune, Johnny Payet. Jean-Luc Mélenchon (LFI) arrive second avec 29,96% des voix et Emmanuel Macron (LREM) 3ème avec 14,98% des voix. Plus de 43% des électeurs se sont abstenus.