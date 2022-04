- Les résultats du premier tour -

Jean-Luc Mélenchon (LFI) arrive en tête sur Saint-Denis avec 37,49% des voix, devant Marine Le Pen (RN) et Emmanuel Macron (LREM) qui sont au coude à coude avec respectivement 22,26% et 21,11% des suffrages exprimés. Plus de 44% des électeurs ne sont pas allés voter.