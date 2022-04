- Les résultats du premier tour -

A Salazie, comme à la Plaine des Palmistes, Marine Le Pen (RN) arrive en tête avec 34,84%, Jean-Luc Mélenchon (LFI) est second avec 31,91% des voix et Emmanuel Macron (LREM) 19,88%. Plus de 54% des électeurs ne sont pas allés voter.