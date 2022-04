Ce dimanche 24 avril 2022, Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 58,5% des voix, contre 41,5% pour Marine Le Pen. Dans ses premiers mots, Emmanuel Macron a reconnu le fait que sa victoire est aussi le fruit d'un barrage à l'extrême droite. "Ce vote m'oblige pour les années à venir" a-t-il lancé en direction de ceux qui l'ont rallié pour lui apporter la victoire. Mais pas un mot pour les Outre-mer qui ont pourtant massivement lancé un vote, non d'adhésion à Marine Le Pen, mais clairement de défiance à l'encontre du président de la République nouvellement réélu. Pourtant, ce vote l'oblige vis-à-vis des Outre-mer à bien des égards...

- Pas un mot pour les Outre-mer -

Si Emmanuel Macron voulait commencer une nouvelle histoire d’amour avec les Outre-mer, c’est raté. En effet, au soir de sa réélection, le président de la République sortant s’est adressé aux électeurs du RN mais aussi à ceux qui ont voté en sa faveur pour "faire barrage" à l'extrême droite . Mais contrairement à Marine Le Pen qui a nommément remercié les Outre-mer pour leur vote, Emmanuel Macron n’a pas utilisé une fois le terme "Outre-mer" ou "ultramarin" dans son discours.

Peut-être en voulait-il à nos territoires d’avoir rejeté massivement son bilan et son projet ? Peut-être a-t-il intégré La Réunion et les autres DOM dans le message adressé aux électeurs du Rassemblement National ? Néanmoins, compte tenu du statut si particulier de nos territoires, dont la richesse et l’apport sont loués par la classe politique nationale, notamment en période électorale, il aurait sûrement été bon de distinguer les Outre-mer des autres régions de France hexagonale.

Car en Outre-mer peut-être davantage qu’ailleurs, ce vote obligera le président de la République à prendre en considération les enjeux de nos territoires.

- Ce vote vous oblige à lutter contre la vie chère et pour le pouvoir d’achat -

Emmanuel Macron sera clairement attendu sur les questions de lutte contre la vie chère et du pouvoir d’achat outre-mer. Et pour cause, dans un contexte de crise sanitaire couplée à la guerre en Ukraine, les prix ont littéralement explosé. En Métropole, les professionnels tels que les restaurateurs tirent la langue suite à l’augmentation des prix de certaines denrées. L'impact est multiplié dans les territoires ultramarins compte tenu du coût de la vie et des surcoûts engendrés par le fret dont les prix ont là aussi fortement augmenté en l’espace de deux mois.

Cette inflation galopante a sans conteste été un catalyseur des colères, couplé à un pouvoir d’achat en berne. Cela est notamment le cas à La Réunion où les effets du bouclier qualité-prix ne sont guères ressentis, tout comme celui du bouclier énergie. A cela il faut ajouter les coups portés au début du quinquennat précédent concernant l’aide au logement ou encore les retraites.

Aussi, alors que ce nouveau quinquennat s’ouvre, le président de la République aura la lourde tâche de s’attaquer à ce double enjeu, lutter contre la hausse des prix (avec notamment une remise à plat de l’octroi de mer) tout en donnant du pouvoir d’achat aux ultramarins, sous peine de voir le vote populiste gagner encore du terrain lors des prochains scrutins.

- Ce vote vous oblige à davantage lutter contre les injustices, les inégalités et le chômage -

Le vote de colère des Ultramarins est aussi une réponse au profond sentiment d’injustice et d’inégalité qui règne au sein de la population sur des territoires touchés par la pauvreté, où les riches semblent continuer à s’enrichir tandis qu’une grande partie de la population est dans une situation de détresse.

En voulant conditionner l’attribution du RSA à une activité de 15 à 20h, Emmanuel Macron n’a fait qu’accentuer ce sentiment d’injustice où l’on stigmatiserait avant tout ceux qui ne travaillent pas, pour des raisons diverses, mais avant tout des raisons structurelles liées à la taille des marchés Outre-mer qui freinent les possibilités d’obtenir un emploi. A cela, on peut ajouter les difficultés pour les jeunes diplômés d’accéder à des postes intéressants et à des rémunérations à la hauteur de leurs efforts, ce qui accroît encore la désespérance dans les départements d’Outre-mer.

Le président de la République devra certainement adapter son projet concernant le RSA dans les Outre-mer. Plus largement, il devra trouver les leviers pour l’emploi Outre-mer, tout en luttant contre ces inégalités croissantes entre les différentes franges de la population, terreau de cette adhésion au vote d’extrême droite.

- Ce vote vous oblige à promouvoir la sécurité et la santé outre-mer -

Emmanuel Macron sera aussi attendu sur les enjeux sociétaux que sont la sécurité et la santé outre-mer. Aux Antilles, un bras de fer de grande ampleur a marqué ce quinquennat entre le gouvernement et les opposants au Pass sanitaire, notamment les personnels soignants qui ont été nombreux à choisir d’être privés de salaire que de se soumettre à cette mesure.

Plus généralement, la question des systèmes hospitaliers et de soin outre-mer s’est posé avec acuité. Malgré un plan spécifique dédié aux territoires ultramarins, la défiance est loin d’être retombée, Emmanuel Macron a clairement été lâché par les personnels de santé lors de ce scrutin.

Plus généralement, le président et son gouvernement devront tirer les leçons de la crise Covid-19 dans les Outre-mer, une gestion parfois calquée avec celle en Métropole alors que la situation était diamétralement opposée, sans compte un certain manque d’anticipation ou encore de pédagogie sur certains sujets tels que le masque, l’école ou encore le pass sanitaire.

C’est aussi la question de la sécurité, notamment à La Réunion où un règne un profond sentiment d’insécurité, que ce soit dans les quartiers ou dans les écoles. Les Réunionnais ont clairement été séduits par la rigueur du projet proposé par Marine Le Pen en ce qui concerne sa politique de sécurité, promettant davantage de moyens matériels et humains aux forces de l’ordre et une plus grande sévérité en ce qui concerne les peines. S’il est bien une thématique qui a reçu l’adhésion des ultramarins, c’est bien le projet de sécurité porté par Marine le Pen, et celui de la lutte contre l’immigration en ce qui concerne certains territoires tels que Mayotte ou la Guyane.

- Ce vote vous oblige à ne plus faire preuve de mépris -

Les Ultramarins attendront également Emmanuel Macron sur le style qu’il donnera à ces cinq prochaines années. Le quinquennat précédent a été marqué par des petites phrases qui sont très mal passées : "je traverse la rue et je vous en trouve" du travail, "emmerder" les non vaccinés, les "gens qui ne sont rien", "66 millions de procureurs", un "pognon de dingue dans les minima sociaux", ou encore "des Gaulois réfractaires au changement".

Emmanuel Macron est apparu méprisant mais aussi méprisable par bon nombre d’ultramarins qui lui ont rendu la pareille lors de ce scrutin en plébiscitant, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon, puis au second tour, Marine Le Pen.

"Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève", a promis le président de la République après sa réélection. Reste à voir s’il saura abandonner ces postures polémiques mais aussi mieux prendre en compte l’intérêt des Outre-mer.

Cela passe aussi par un véritable engagement pour ces territoires, et non des défilés de ministres savamment orchestrés en périodes électorales, peu du goût de la population, notamment des Réunionnais qui ont clairement fait savoir à Emmanuel Macron que la visite de Jean Castex n’avait pas altéré leur colère, bien au contraire.

La question qui se posera aussi sera celle d’un retour à la doctrine selon laquelle le ministère des Outre-mer revient à un ultramarin. Si, sous le quinquennat précédent, cette doctrine a un temps été respecté avec la nomination d’Annick Girardin, celle de Sébastien Lecornu marque une rupture avec cette habitude. Aussi, Emmanuel Macron et son prochain Premier ministre pourraient revenir à cette possibilité de nommer un ultramarin à ce poste.

Se poserait alors la question de la nomination d’un Réunionnais à cette fonction. Parmi les personnalités régulièrement citées figurent la sénatrice Nassimah Dindar, le président du Département Cyrille Melchior et le maire de Petite Ile Serge Hoareau, qui ont tous les trois activement soutenu le président de la République durant cette campagne.

www.ipreunion.com / [email protected]