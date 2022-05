Le président de la République s'exprime

Dans son premier discours en tant que président investi pour un second mandat, Emmanuel Macron a notamment insisté sur l’indépendance de la nation.

"Le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir, républicain, d'indépendance dans un monde destabilisé, de progrès scientifique, fidèle. Ce choix s'inscrit dans l'histoire de notre république. Et la présence de mes deux prédecesseurs en témoigne. Ce choix souverain m'oblige, car c'est le peuple français qui m'investi de ce mandat en ce jour. Ce peuple a confié à un président nouveau un mandat nouveau.

Cette action, nous le savons tous, s’inscrit dans un moment de notre nation où les peurs sont là, nombreuses, autant que les fractures. Agir ne signifiera donc pas administrer le pays, enchaîné des réformes comme on donnerait des solutions faites à notre peuple. L’action, en ces temps, est jumelle du rassemblement, du respect et de la considération de l’association de tous.

C’est pourquoi il nous faut tous ensemble inventer une méthode nouvelle, loin des rythmes et chorégraphies usées par laquelle nous seul bâtir un nouveau contrat productif, social et écologique. Car rassembler et pacifier ne saurait signifier accepter de ne plus rien faire ou oublier nos responsabilités.

En associant les forces vives politiques, je suis sûre que notre pays peut décider de rendre l'ambition nationale et libérer les créativités et initiatives dans le pays et le fondement de la renaissance démocratique dont notre pays a besoin. chacun y aura sa part de responsabilité.

A ce moment où le siècle bascule, nous avons ensemble à tracer un chemin. Ma conviction est faite. Ayaons le courage de regarder en face pour mieux concrétiser nos projets. Soyons fidèles à nos valeurs de liberté, fraternité et égalité. Continuons d'aimer la République. Aimons notre patrie, comme ce trésor de géographie. La France n'aura pas fini d'inspirer le monde.

De la confiance accordée par le peuple français, je m'en sais redevable. Chaqoue jour je n'aurais qu'une boussole, servir le pays, servir nos concitoyens dans le sens du devoir, servir nos enfants et notre jeunesse.

Vive la République et Vive la France".