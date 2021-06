Les élections régionales arrivent à grand pas. Il est donc venu l'heure d'accueillir les différents candidat.es au poste de Président.e de Région. A partir de ce lundi 7 juin 2021, les candidat.es en lice défileront donc dans les locaux d'Imaz Press, pour participer à une interview diffusée en live sur Facebook. Interview auxquelles les internautes seront conviés à participer, notamment via l'envoi de question durant toute la durée du direct (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les interviews débuteront avec Olivier Hoarau, actuel maire du Port et en lice pour la Région. L'entretien débutera à 10 heures 30 ce lundi 7 juin, et sera retransmis sur Facebook en direct ainsi que sur notre site.



Vanessa Miranville se prêtera au jeu en deuxième, avec une interview décidée pour le jeudi 10 juin à 9 heures 30. Ericka Bareigts sera présente le lundi 14 juin à 10 heures 30, suivie par Huguette Bello, le mardi 15 juin, à 10 heures 30 toujours. Dernière entrevue prévue pour le moment : Jean-Pierre Marchau sera en live avec nous le mercredi 16 juin à 10 heures 30. D'autres interviews sont en cours de programmation, Imaz Press ne manquera pas de vous tenir informés.



Les différentes interviews seront composées d'une première séquence de dix minutes en face-à-face avec un.e de nos journalistes pour une séance de question réponse. Imaz Press donnera ensuite la parole aux internautes, qui pourront poser toutes leurs questions pendant une vingtaine de minutes. Les questions peuvent être posées en amont par message privé ou par mail à l'adresse [email protected] ; ou être formulée directement sous notre live Facebook le moment venu. Enfin, les candidat.es seront soumi à une séquence de "questions qui piquent" pendant dix minutes.



Les élections régionales, mais aussi départementales, se tiendront les 20 et 27 juin prochain. Onze candidat.es sont en lice pour la présidence de la pyramide inversée.



