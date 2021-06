Et maitenant les deux dernières questions qui piquent



Etes-vous coupable de corruption concernant l'affaire du Cap sacré cœur ?

Non, je ne suis coupable de rien du tout, vous verrez bientôt que la vérité se révélera.



Est-ce que vous mentez un peu, beaucoup, énormément ?

Normalement je me confesse à la paroisse de Saint-Gilles seulement. Alors si vous me récitez un "je vous salue Marie", j'accepte de répondre. Non trêve de plaisanterie, c'est une question piège, je sais pas quoi répondre. Si je vous répond oui, vous allez me dire que je suis un menteur, mais si je vous répond non, vous allez me dire que je suis en train de mentir... Jugez plutôt par mes actions.