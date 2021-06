Un sondage Sagis pour Réunion la 1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR révèle que le candidat de la droite et du centre Didier Robert cumule 24% des intentions de vote. Ericka Bareigts puis Huguette Bello, au coude à coude, le suivent de très près avec respectivement 23,5% et 22,5% des intentions de vote. Bien qu'il ne s'agisse que d'un sondage qui ne représente pas nécessairement la réalité du scrutin pour le 20 juin prochain, il dessine une tendance qui ne fait que renforcer la division de la gauche. Unies, avec à leurs côtés les candidats Patrick Lebreton et Olivier Hoarau, les deux femmes du trio de tête auraient probablement fait pencher la balance à gauche, et de façon beaucoup plus nette. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

On le sait bien, politique ne rime jamais avec mathématiques. Ainsi il serait vain de tenter d'additionner les résultats de tous les candidats de gauche pour espérer en sortir une tendance qui ne serait que fiction.

Pour autant les présences d'Ericka Bareigts et de Huguette Bello dans ce trio de tête interpellent. Très proches de Didier Robert en termes d'intentions de vote – 24% pour le président sortant, 23,5% pour Ericka Bareigts et 22,5% pour Huguette Bello – des candidates unies auraient nécessairement changé la donne.

- Multiplicité des candidatures -

A elles deux, elles pèsent en effet 46% des voix au regard de ce sondage. Un chiffre à prendre avec des précautions puisqu'une addition brute telle que posée ici n'a pas de sens. Mais un chiffre qui laisse entendre cependant qu'une candidature commune aurait permis de rassembler les électeurs de gauche sous une même bannière, et de peser bien plus dès le premier tour.

A ces deux noms auraient pu se rajouter d'autres candidats, parmi les 11 briguant la nouvelle présidence de la collectivité régionale. A commencer par Patrick Lebreton, qui dans le sondage Sagis pour Réunion la 1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR, affiche 8% des intentions de vote. Le maire de Saint-Joseph, après une longue hésitation, a finalement annoncé faire cavalier seul. Derrière lui, le maire du Port, Olivier Hoarau, qui avait annoncé sa candidature parmi les premiers, après celle de Vanessa Miranville. Lui cumule environ 7% des intentions de vote, selon le sondage.

La maire de La Possession, elle, rentre plus difficilement dans l'équation. Vanessa Miranville, qui affiche ici 8,5% des intentions de vote et se situe en tête du second trio, arbore un électorat différent et fidèle. Elle a d'ailleurs été la première à déclarer sa candidature pour les élections régionales, et n'a donc pas pris part aux multiples discussions à gauche visant à trouver un terrain d'entente et un unique candidat.

- Vers une alliance au second tour ? -

Mais l'union de la gauche n'a pas été possible et il faut donc faire avec ces multiples candidatures désormais. Face à Didier Robert, les deux candidates que sont Ericka Bareigts et Huguette Bello auront un choix décisif à faire en vue du second tour. Si toutes deux ont déjà laissé entendre une possible alliance pour peser davantage contre le candidat sortant, il faudra voir qui rejoint l'autre.

Il y a fort à parier que le score affiché tel quel de Didier Robert (24%) sera gonflé d'ici le 20 juin. Seul candidat de la droite, il devrait rallier derrière lui davantage d'électeurs. C'est aussi pour cette raison que ce choix affiche un "taux de fermeté" de 66%. Autrement dit : 66% des électeurs interrogés sont certains de voter pour lui. Des taux largement diminués pour Ericka Bareigts (53%) et Huguette Bello (46%), en raison de la multiplicité des candidatures à gauche.

L'enjeu est de taille pour le 20 juin et il s'agira également de voir quels soutiens seront les candidats du trio du milieu. Car une nouvelle victoire de la droite, malgré les récents déboires judiciaires du président sortant, coûtera cher aux candidats de gauche. Dans la tête des électeurs, il va sans dire que cette possible victoire de Didier Robert sera directement imputable à la désunion de la gauche.

