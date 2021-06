Malgré de grandes déclarations sur leur indépendance, Vanessa Miranville et son camp réfléchissent très sérieusement à l'éventualité d'une fusion entre les deux tours des régionales. En cause, une énorme bourde de la candidate et de son équipe dans la stratégie de composition de leur liste pour la Région. L'erreur pourrait provoquer la démission légalement obligatoire de Gilles Hubert de son siège de conseiller municipal de la mairie de la Possession. L'actuel premier adjoint possessionnais serait en effet frappé par la loi sur le cumul des mandats. Une grosse perte pour Vanessa Miranville qui veut donc trouver un moyen de sauver le soldat Hubert, quitte à passer par une fusion. Explications (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Gilles Hubert est partout -

Gilles Hubert, 1er adjoint à la mairie de la Possession, est l’homme de confiance de Vanessa Miranville. C’est la raison pour laquelle il est partout dans le cadre de ces élections régionales. Stratège, il a accompagné la maire de la Possession dans la composition de sa liste et l’élaboration de son programme. Au point d’apparaître à la seconde place sur cette liste dite citoyenne, ce qui montre l’importance de son influence.

Non content de ce bon placement de Gilles Hubert est aussi le champion de Vanessa Miranville aux élections départementales. Il se présente sur le canton n°3, celui de la Possession, avec comme binôme Fabiola Lagourde. Comptant surfer sur la dynamique des municipales et la popularité de l’édile sur sa commune, Gilles Hubert a de bonnes chances d’être élu au Département.

Mais voilà, à force de vouloir être partout, on se prend les pieds dans le tapis. C’est ce dont viennent de se rendre compte Vanessa Miranville et son équipe en se projetant sur le second tour.

- Gilles Hubert pourrait être partout, mais plus à la mairie -

Selon le récent sondage Sagis pour Réunion1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR, Vanessa Miranville est créditée de 8% des intentions de vote, tout près des 10% qui pourraient lui permettre de se maintenir.

Compte tenu du parcours de la fondatrice du mouvement CREA, qui se défend d’appartenir à un camp politique, il semblait très probable qu’elle se maintienne au second tour si elle atteint cette fameuse barre. Cela, afin d’évaluer ses forces et surtout de pouvoir siéger au Conseil régional, en toute indépendance.

Mais il y a un problème de taille

En recueillant un minimum de 10% des voix au second tour, la mairie de la Possession serait assurée de remporter plusieurs sièges à la Région. Ces derniers étant attribués dans l’ordre de positionnement sur la liste, Gilles Hubert, qui a des chances d’être élu au Département, serait de fait également élu conseiller régional.

Youpi et jackpot pour le camp de la maire de la Possession heureux de remporter ces deux sièges, direz-vous ? Et non !

Vanessa Miranville et son camp viennent de se rendre compte que dans une telle éventualité, Gilles Hubert serait obligé de démissionner de la mairie compte tenu de la règle de non-cumul des mandats ! Cette disposition réglementaire est sans appel : en cas de cumul, elle oblige l'élu concerné à démissionner de son mandat le plus ancien, celui de conseiller municipal en l'occurrence. L'affaire serait une perte immense pour la maire de la Possession.

Ce constat étant désormais établi, l’état-major de CREA réfléchit, phosphore et mouline pour décider de la stratégie à mettre en place dans l’éventualité où Vanessa Miranville atteindrait les 10% à l'issue du premier tour des régionales

- Quand une bourde oblige à la fusion -

Dans cette hypothèse deux solutions s’offrent du CREA. Soit Vanessa Miranville se retire purement et simplement du second tour. Mais elle hypothèque ainsi ses chances de siéger à la Région et de se faire entendre tout au long du mandat à venir. Soit elle fusionne avec l'une des listes qualifiées, "exfiltre" Gilles Hubert de cette nouvelle liste et préserver ainsi le siège de son fidèle adjoint à la mairie.

Reste à connaître avec qui le CREA qui dit n'être ni à gauche, ni à droite (mais bien au contraire) choisira de fusionner.

Quel que soit ce choix, Vanessa Miranville qui se proclame au-dessus des appareils politiques et qui défend un renouvellement des méthodes, serait obligée de renier, de fait, sa volonté d’indépendance pour sauver le siège de Gilles Hubert. Cela peut paraître risible, surtout lorsque l'on prône l'avènement d'un nouveau monde, mais c’est tout à fait sérieux. Et oui…

