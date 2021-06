Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Avec la Covid-19 et la désaffection croissante vis-à-vis de la politique se pose avec acuité la question de la mobilisation des Réunionnais aux élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Selon le sondage Sagis pour Réunion 1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR effectuée entre le 29 mai et le 4 juin derniers, ce scrutin devrait mobiliser celles et ceux qui ont une proximité avec les listes en lice, tout particulièrement les électeurs de gauche qui ont été les plus nombreux à s'exprimer quant à leur volonté d'aller voter. Une bien mauvaise nouvelle pour le candidat de l'union de la droite, Didier Robert, qui aura besoin d'une grande mobilisation de son électorat s'il veut conserver ses chances de garder son fauteuil à la Pyramide inversée (Photo rb/www.ipreunion.com)

Avec la Covid-19 et la désaffection croissante vis-à-vis de la politique se pose avec acuité la question de la mobilisation des Réunionnais aux élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Selon le sondage Sagis pour Réunion 1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR effectuée entre le 29 mai et le 4 juin derniers, ce scrutin devrait mobiliser celles et ceux qui ont une proximité avec les listes en lice, tout particulièrement les électeurs de gauche qui ont été les plus nombreux à s'exprimer quant à leur volonté d'aller voter. Une bien mauvaise nouvelle pour le candidat de l'union de la droite, Didier Robert, qui aura besoin d'une grande mobilisation de son électorat s'il veut conserver ses chances de garder son fauteuil à la Pyramide inversée (Photo rb/www.ipreunion.com)