Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 3 heures

Le premier débat télévisé de ces élections régionales a eu lieu ce jeudi soir 10 juin 2021 sur le plateau de Réunion la 1ère. Les onze candidats à la Pyramide inversé ont débattu pendant plus de deux heures, dans un climat calme où les opposants ne se sont que peu interpellés entre eux. Les thématiques ont tourné autour du transport, de l'économie, l'emploi, le pouvoir d'achat, mais aussi l'abstention et la gouvernance futur de la Région. L'occasion pour tous les candidats d'aborder en partie leur programme. Deux heures pour convaincre les Réunionnais.es, dans un climat de forte opposition aux politiciens, et où l'abstention pourrait bien atteindre de nouveaux records. La population est désormais attendue aux urnes ces dimanches 20 et 27 juin 2021. Il ne reste donc que neuf jours aux candidats pour convaincre. Retour en photos sur la soirée (Photo rb/www.ipreunion.com)

