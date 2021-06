Les dimanches 20 et 27 juin 2021, les électeurs se rendront aux urnes pour élire leurs nouveaux conseillers départementaux et régionaux. Au-delà de la personnalité des futurs candidats, il est important de savoir à quoi servent les deux collectivités et quelles sont leurs domaines d'intervention Tour d'horizon des compétences de la Région et du Département (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Le Département, chef de file de l’action sociale -

C’est sa compétence première attribuée par les lois de décentralisation. Le Département est avant tout le chef de file de l’action sociale. En clair, il agit dans le quotidien des Réunionnais à plusieurs niveaux : l’enfance, avec l’aide sociale à l’enfance, la gestion des PMI (protection maternelle et infantile), l’adoption ou encore le soutien aux familles en difficulté financière. Le Département assure également l’accompagnement des personnes âgées et celles en situation de handicap, notamment à travers la gestion des MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).

Volet majeur, en tout cas à La Réunion où la situation sociale est hors norme, le Département assure le versement des prestations légales, l’APA (Aide personnalisée à l’autonomie), la PCH (Prestation compensatoire du handicap) et jusqu’à récemment, le RSA. En effet, depuis janvier 2020, la gestion du RSA, dispositif qui plombait fortement le budget du Département de La Réunion, a été recentralisé par l’Etat. Si rien ne change pour les bénéficiaires, le coût est désormais supporté par l’Etat et non par le Conseil départemental. Il s’agit là d’une spécificité locale.

Outre l’action sociale, le Département assure la construction, l’équipement et l’entretien des collèges et la gestion des agents TOS (techniciens, ouvriers et de service). Les autres compétences sont les routes départementales, la politique de l’eau, l’insertion, la gestion de la forêt départemento-domaniale…

Spécifiquement à La Réunion, le Département gère la politique agricole, initialement dévolue à La Région. Outre un budget consacré à cette thématique, la collectivité assure également la gestion des fonds européens qui y sont affectés, les fonds FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural).

Sur le plan des compétences partagée, le Département agit en matière de culture, de sport et de tourisme, avec notamment l’entretien et la valorisation des sentiers, des aires de pique-niques, la gestion des Espace Naturels Sensibles.

A noter que la France compte 101 départements.

- La Région, acteur de l’aménagement et du développement économique -

Depuis le 1er janvier 2016, la France compte 13 Régions métropolitaines et cinq ultramarines, fruit d’une réforme territoriale visant à donner davantage de pouvoirs aux Régions françaises. De fait, elles sont devenues des collectivités de grandes envergure doté d’une puissance importante à l’échelle des territoires. La Région Réunion n’échappe pas à la règle, donnant le sentiment d’une collectivité qui gère, d’une certaine manière, la destinée de notre île.

Il faut dire que les compétences de la collectivité régionale en fait quasiment un bâtisseur de l’île, et un aiguilleur des grandes stratégies locales, qui sont ensuite déclinées au niveau départemental, intercommunal et communal.

Ainsi, la Région assure l’élaboration du SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). A La Réunion, comme dans les autres départements d’outre-mer, subsiste une spécificité. Le schéma en vigueur est le SAR (Schéma d’aménagement régional) qui fixe les grands équilibres en matière d’aménagement du territoire sur le moyen et long terme, et qui constitue un cadre rigoureux pour les autres schémas qui en découlent.

La Région assure également la gestion des déchets, des parcs régionaux (il en était question en 2015, le candidat Didier Robert voulant transformer le parc national en parc régional), de développement rural et urbain.

La Région assure la construction, l’équipement et l’entretien des lycées, il est compétent en matière de transports scolaires et interurbains (il gère le réseau Car Jaune), et de formation professionnelle.

Sur le plan du développement économique, il anime les pôles de compétitivité, apporte son soutien au tissu économique, met en œuvre le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Il définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises.

La Région Réunion gère par ailleurs les fonds européens FEDER (Fonds européens pour le développement régional) et INTERREG V Océan Indien pour la coopération régionale.

Au titre des compétences partagées, la Région agit en matière de sport, de culture, et de développement touristique, à travers notamment son satellite en charge de la stratégie touristique régionale, l’IRT (Ile de La Réunion Tourisme).

A noter que dans ce flot de compétences n’apparaît pas la continuité territoriale, mesure pourtant forte de la Région Réunion, qui relève en principe de l’Etat. Le dispositif régional avait d’ailleurs été épinglé par la Chambre régionale des comptes dans un rapport de 2019.

www.ipreunion.com / [email protected]