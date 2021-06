Ce lundi 14 juin 2021, nous recevons Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, et ancienne ministre des Outre-mer.

Un an après sa large victoire face à Didier Robert aux municipales, la maire de Saint-Denis a donc décidé de remonter sur l’arène politique pour affronter à nouveau le président de Région sortant. Malgré plusieurs semaines de tentatives de sceller un rassemblement de la gauche, les deux principales protagonistes des pourparlers, Ericka Bareigts et Huguette Bello, n’ont pas réussi à trouver un accord, actant de fait le principe d’une vision de la gauche.

Conséquence, Ericka Bareigts a décidé de présenter sa propre liste, composée de personnalités politiques et de Réunionnais issus de la société civile. Parmi les soutiens majeurs, il faut citer celui de Patrice Selly, le maire de Saint-Benoît, de Karine Nabenesa, actuelle conseillère régionale de l’opposition, mais aussi celui du PCR, de Nassimah Dindar, présidente de l’UDI, et du maire de Petite Ile et président de l’association des maires, Serge Hoarau.

Une liste de droite pro-macron ? C’est en tout cas l’avis de Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph et candidat aux régionales qui n’a pas hésité à tancer l’ancienne ministre lors d’une récente interview accordée à Réunion La1ere radio.

Que pense Ericka Bareigts des propos de Patrick Lebreton ? Porte-elle vraiment une liste de droite ? Plus généralement, Pourquoi décide-t-elle de quitter la municipalité à peine un an après son élection ? Quelles sont ses attentes concernant ce scrutin ? La gauche peut-elle se retrouver au second tour ? A quelle condition cette union pourrait-elle se faire ? Quel est le programme porté par Ericka Bareigts dans le cadre de cette élection ? Le soutien de Serge Hoarau est-il conditionné par un retour d’ascenseur en perspective de l’élection à la présidence du Département ?

Rendez-vous à 10h30 pour poser toutes ces questions au cours du Facebook live régionales avec Ericka Bareigts.

www.ipreunion.com / [email protected]