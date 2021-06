"Cette campagne des régionales est inédite avec la COVID 19. Ce weekend, nous sommes allés directement à la rencontre des citoyens réunionnais, dans chacune des communes de l'île, à bord de la #caravanessa. Nous voulions innover pour intéresser les Réunionnais à la politique. 60% d'entre eux affirment s'en désintéresser. Les meetings pleins de militants qui applaudissent sur commande, c'est peut-être une pratique d'un autre temps ", déclare la tête de liste CREA aux régionales. (Photos : DR)

La #caravanessa, c’est un concept qui a germé dans l’esprit de militants de CREA – Citoyens de La REunion en Action – pour inviter l’ensemble des Réunionnais à se mobiliser pour les élections régionales, alors que le premier tour de l’élection est dimanche prochain, le 20 juin 2021. La #caravanessa représente un bel exemple de ce que l’intelligence collective réunionnaise est capable de produire, lorsque des Réunionnais décident d’unir leurs forces et leurs énergies.

Tout au long du weekend dernier donc, les rues de La Réunion ont résonné au son du désormais bien connu séga de campagne de la candidate CREA qui appelle les Réunionnais à " aster alon osé, alon voter, vote Vanessa ". Accompagnés de militants venus des quatre coins de l’île, dans les ronds-points de Sainte-Suzanne, Saint-Pierre ou encore Saint-Paul, Vanessa MIRANVILLE et l’ensemble de ses colistiers ont tour à tour pris la parole pour exposer le projet CREA pour les régionales et leur vision pour notre île. Un projet qui se veut novateur aussi bien dans le contenu que dans la méthode. Réalisé par plus de 300 citoyens lors de réunions en physique et non à partir d’une simple application mobile comme d’autres candidats, ce projet place la participation citoyenne au cœur de l’ensemble de ses actions, pour rendre sa dignité et sa fierté à toute femme et tout homme réunionnais. L’objectif étant à terme que La Réunion soit une île plus solidaire, plus dynamique et plus épanouie.

Entre un pas de maloya et une prise de parole, Vanessa MIRANVILLE a également échangé avec les passants sur leur quotidien. Certaines de ces discussions, mémorables et poignantes, encouragent la candidate aux régionales de 2021 à continuer son engagement politique, dans le moyen-long terme, bien au-delà des échéances électorales de la fin juin.

Gilles HUBERT, Secrétaire Général et Porte-Parole de CREA, conclut " l’accueil des Réunionnaises et des Réunionnais a été chaleureux et bienveillant le weekend dernier. Ils attendent clairement un renouvellement politique. Ils veulent que de nouveaux visages émergent, avec une nouvelle méthode pour rajeunir le logiciel politique réunionnais. Et c’est tout à fait ce que nous ambitionnons de faire avec CREA ".