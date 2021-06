Ce mardi 15 juin 2021, nous recevons Huguette, maire de Saint-Paul. Huguette Bello faisait partie des personnalités qui ont participé aux pourparlers visant à créer un rassemblement de la gauche en vue des régionales. Des pourparlers qui ont finalement échoué et amené à la présentation de plusieurs candidatures à gauche, notamment celle d’Ericka Bareigts, d’Olivier Hoarau, ou encore de Patrick Lebreton.

Huguette Bello a également décidé de se lancer dans la course aux régionales, après avoir reçu le soutien de 150 personnalités politiques ou issues de la société civile. Ce soutien avait d’ailleurs provoqué des remous au sein du parti présidé par Huguette Bello, PLR, le maire du Port, Olivier Hoarau, décidant de démissionner de ce mouvement et de confirmer sa candidature aux régionales.

Huguette Bello a pour sa part décidé de présenter une véritable liste de gauche à ces élections , brassant des personnalités de la société civile mais surtout de nombreuses personnalités de gauche, allant de la France Insoumise de Jean-Hugues Ratenon au Parti socialiste en passant par Joé Bédier ou encore une surprise de taille, Frédéric Maillot, un des fondateurs du mouvement Croire et Oser.

Opposante de Didier Robert à la Région tout au long du mandat, Huguette Bello a défendu plusieurs dossiers au sein de l’assemblée régionale, notamment la question du devenir de l’ex médiathèque Cimendef, à Saint-Paul, devenue Conservatoire à rayonnement régional. Son combat, aux côtés d’Ericka Bareigts, lui avait valu une condamnation en février 2020 à 5000 euros de dommages-intérêts pour avoir "causé un dommage au Conseil régional de La Réunion".

Quel avenir pour cette structure en cas d’élection de Huguette Bello ? Quel regard porte-t-elle aujourd’hui sur la candidature d’Olivier Hoarau ? Plus généralement, Pourquoi décide-t-elle de quitter la municipalité à peine un an après son élection ? Quelles sont ses attentes concernant ce scrutin ? La gauche peut-elle se retrouver au second tour ? A quelle condition cette union pourrait-elle se faire ? Quel est le programme porté par Huguette Bello dans le cadre de cette élection ?

