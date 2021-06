Ce matin, Olivier Hoarau a rencontré une quinzaine de femmes, lors d'un petit déjeuner échange. L'objectif de cette rencontre était de rencontrer ces femmes ambitieuses qui souhaitent créer ou faire développer leur entreprise dans le cadre de son projet de " maison de l'entrepreneuriat au féminin ".

" J’en suis convaincu, nous sommes aujourd’hui au début d’une transition sociétale. Les femmes investissent tous les champs de notre société avec brio. Elles doivent être portées et valorisées pour et par leur talent ", a précisé Olivier Hoarau.

Les femmes présentes sont toutes unanimes, le choix de l’entrepreneuriat n’est pas facile, nous faisons face en tant que femmes à de nombreux obstacles.

Pour Isabelle Ramdiale, maitre de conférence en économie et colistière sur la liste " Ansanm alon réyoné " mené par Olivier Hoarau, " la femme réunionnaise d’aujourd’hui et une femme moderne et porteuse d’initiative. Elle doit être écoutée et valorisée. "

Qu’elles soient cheffes d’entreprise dans le secteur de la restauration, de l’automobile, ou encore dans l’aide à la personne, la femme entrepreneur dispose aujourd’hui de toutes les compétences pour lancer son projet, mais il est souvent difficile, pour elle, de trouver sa place dans un monde souvent masculin.

Ainsi, " la maison de l’entrepreneuriat au féminin " que propose Olivier Hoarau aura pour objectif d’aider ces femmes dans leur démarche tout au long du processus de création d’entreprise.

Pour Nora Acaya, cheffe d’entreprise et colistière sur la liste d’Olivier Hoarau, ces problématiques elle les connait car elle a dû y faire face.

" Cette maison vous sera utile car nous savons où se situent les difficultés. Nous saurons vous accompagner tout au long de votre parcours de création d’entreprise, nous aurons cette volonté de vous conseiller, d’être à votre écoute et de vous mettre en relation avec les différents organismes pour vous suivre dans votre démarche ".

" L'entrepreneuriat féminin est très important. Et entreprendre, c’est faire preuve de courage et d’audace et je veux féliciter et dire notre fierté de toutes celles qui sont des pionnières dans ce domaine. Des efforts doivent être fait de manière générale, en faveur de la promotion des femmes. Nous saurons aussi valoriser le partenariat entre les institutions publiques et le mouvement associatif féminin afin de mieux répondre aux attentes de ces femmes ", conclut Olivier Hoarau.