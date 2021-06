Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Ce dimanche 20 juin 2021 à partir de 8 heures tous les Réunionnais sont appelés aux urnes dans le cadre des élections départementales et régionales 2021. Ces scrutins initialement prévus en mars dernier ont été reportés pour cause d'épidémie de Covid-19. L'électorat a le choix entre 11 candidats pour la Région, et 254 candidats répartis en 25 cantons pour le Département. Imaz Press Réunion sera en direct tout au long de la journée et de la soirée pour vous faire vivre le déroulement de l'élection. Notez bien que grâce à notre sondage Sagis pour Réunion 1ere, Imaz Press et le JIR les premières estimations pour la participation seront publiées sur notre site dès 18h30. Les premiers résultats globaux seront en ligne dès 19h15. Restez avec nous ! (Photo rb/www.ipreunion. com)

Ce dimanche 20 juin 2021 à partir de 8 heures tous les Réunionnais sont appelés aux urnes dans le cadre des élections départementales et régionales 2021. Ces scrutins initialement prévus en mars dernier ont été reportés pour cause d'épidémie de Covid-19. L'électorat a le choix entre 11 candidats pour la Région, et 254 candidats répartis en 25 cantons pour le Département. Imaz Press Réunion sera en direct tout au long de la journée et de la soirée pour vous faire vivre le déroulement de l'élection. Notez bien que grâce à notre sondage Sagis pour Réunion 1ere, Imaz Press et le JIR les premières estimations pour la participation seront publiées sur notre site dès 18h30. Les premiers résultats globaux seront en ligne dès 19h15. Restez avec nous ! (Photo rb/www.ipreunion. com)