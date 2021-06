Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

La candidate PLR Huguette Bello, qui a réalisé plus de 20% des suffrages ce dimanche au premier tour des régionales, organise une conférence de presse ce lundi 21 juin 2021. Elle va y présenter sa stratégie en vue du second tour, qui se tiendra dimanche 27 juin. C'est un duel qui s'annonce entre Huguette Bello et Didier Robert, président sortant. Le candidat des droites et du centre a réalisé 31,2% des voix au premier tour. Du côté de la gauche, l'union se prépare. Ericka Bareigts et Patrick Lebreton ont déjà laissé entendre qu'ils se rallieraient derrière Huguette Bello. Suivez notre live (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

