Le second tour des élections régionales, le 27 juin 2021, devrait être le théâtre d'un duel entre Didier Robert et Huguette Bello à la tête d'une gauche unie. En effet, le président de Région sortant a terminé en tête de ce premier tour avec 31,10% des voix, devant Huguette Bello qui engrange 20,74% des voix et Ericka Bareigts qui obtient 18,48% des voix. La maire de Saint-Denis a d'ores et déjà annoncé sa volonté de rejoindre la maire de Saint-Paul, tout comme Patrick Lebreton et Olivier Hoarau, ce qui positionne Huguette Bello en ballotage favorable dans ce duel. Vanessa Miranville, 4ème de ce scrutin, avec 9,91% des voix, frôle une qualification pour le second tour synonyme de triangulaire. L'abstention est la grande gagnante de ce scrutin avec un taux record de 63,56% (Photos rb/www.ipreunion.com)

- Didier Robert en tête, mais en ballotage défavorable -

Le score de Didier Robert (31,10%) n’est pas vraiment une surprise. En effet, malgré un score annoncé de 24,5% dans le sondage Sagis pour Réunion1ère avec Imaz Press et le JIR, il était bien précisé que ce score serait logiquement plus important à la sortie des urnes, au soir du 20 juin. En effet, la droite réunionnaise pèse davantage que 24,5% à La Réunion.

Vraisemblablement, les alliés du président de Région sortant, les maires de droites et le trait d’union Michel Vergoz, ont joué le jeu en tentant de convaincre leurs électeurs de voter pour leur poulain. En effet, dans les communes où il était soutenu par les maires en place, Didier Robert enregistre le meilleur score.

On peut être interpelé sur quelques chiffres tels que le taux de participation à Saint-Pierre, supérieur pour les départementales (33,79%) par rapport aux régionales (32,59%), à contre-courant par rapport aux autres communes où la logique est inverse. Ce qui permet de s’interroger sur la force du soutien de la municipalité saint-pierroise en faveur de Didier Robert, les électeurs ayant voté massivement pour les candidats de Michel Fontaine aux départementales (ils dépassent tous les 50%), alors que Didier Robert ne recueille qu’un faible 32,21%.

Malgré cette arrivée en tête, Didier Robert enregistre une très forte érosion par rapport à 2015 où il avait recueilli 40,36% des voix au premier tour. Plusieurs explications à cette perte. D’une part, une usure du pouvoir, Didier Robert étant déjà élu depuis 11 ans, et dont le bilan n’a certainement pas convaincu les électeurs réunionnais, avec notamment les difficultés autour du chantier de la NRL.

D’autre part, sa récente condamnation dans l’affaire dite des musées régionaux n’est pas étrangère à ce score. En effet, dans un contexte de défiance vis-à-vis de la classe politique réunionnaise, voter en faveur

Le candidat de l’union de la droite ne se présente pas à ce second tour dans les meilleures dispositions. Mathématiquement, le président de Région sortant l’aborde en ballotage défavorable, ne bénéficiant que de très peu de réserves de voix, puisqu’il est à la tête d’une liste d’union de la droite qui semble avoir fait le plein dès le 1er tour. La capacité de ses alliés à mobiliser pour le second tour, dans un contexte de forte démobilisation de l’électorat, pourrait être décisif pour Didier Robert.

- La gauche derrière Huguette Bello au second tour -

Ce 1er tour des régionales avait une allure de primaire de la gauche avec pas moins de 4 listes majeures de gauche présentes sur la ligne de départ. C’est Huguette Bello qui remporte cette primaire avec 20,74% des voix. La maire de Saint-Paul fait un peu moins qu’en 2015 où elle avait réuni 23,80% des voix dans un scrutin où la gauche était moins divisée.

Elle devance Ericka Bareigts qui engrange 18,48% des voix. Cette dernière semble payer sa candidature aux régionales alors qu’elle avait annoncé, il y a un an lors des municipales, qu’elle ne serait pas candidate à ce scrutin si elle est élue à la mairie de Saint-Denis. Cela s’est notamment remarqué à Saint-Denis où elle est devancée de très peu par Didier Robert (33,12% pour Didier Robert contre 33,10% pour Ericka Bareigts).

Ce résultat ne montre pas forcément un affaiblissement de l’édile du chef-lieu, les Dionysiens ayant peut-être préféré qu’elle demeure maire de leur commune plutôt que de la propulser à la Pyramide inversée. En effet, quand on observe les résultats des candidats soutenus par Ericka Bareigts aux départementales dans les 4 cantons dionysiens, tous enregistrent des scores honorables, deux binômes parviennent même à dépasser les 50% dès le premier tour. Inversement, les candidats soutenus par Didier Robert et son union enregistrent des scores peu flatteurs sur l’ensemble des cantons dionysiens.

Tout au long de la campagne, la maire de Saint-Denis a annoncé que l’union de la gauche au second tour serait un " impératif " pour battre le président de Région. Cette dernière a réaffirmé cet engagement à l’issue du 1er tour. Des pourparlers sont déjà engagés entre l’équipe d’Ericka Bareigts et celle d’Huguette Bello en vue d’une union qui pourrait se concrétiser d’ici mardi, date limite de dépôt des listes en vue du second tour. " Il n’y aucune raison de ne pas être d’accord ", a d’ores et déjà affirmé Ericka Bareigts, en évoquant cette union avec la maire de Saint-Paul.

Logiquement, Huguette Bello devrait conduire une liste d’union large de la gauche avec notamment Patrick Lebreton. La 5ème personnalité de ce scrutin, avec 7,78% des voix est en capacité de fusionner avec une liste qualifiée pour le second tour. Il a d’ores et déjà annoncé qu’il apporterait son soutien à une liste de gauche.

Il devrait être suivi dans cette logique par Olivier Hoarau, qui engrange 4,24% des voix. Ce score est très certainement décevant pour le maire du Port qui fut l’un des premiers à déclarer sa candidature aux régionales. Sa récente mise en examen et placement sous contrôle judiciaire de dans une affaire de corruption supposée dans le cadre de l’extension du Cap Sacré Cœur a certainement plombé sa candidature.

Le maire du Port a lui aussi annoncé la nécessité d’une union de la gauche au second tour, union qui devrait se faire derrière Huguette Bello. "Je fais confiance en notre capacité à nous entendre", a indiqué Olivier Hoarau, en faisant référence de ce rassemblement qui se fera sans sa présence, n’ayant pas atteint les 5% minimum synonymes de possibilité de fusion.

La mayonnaise va-t-elle prendre ? L’ensemble de ces candidats ont bien pris le soin de défendre une démarche d’union en vue du second tour tout au long de la campagne. Cette union pourrait se concrétiser très rapidement, à l’issue des pourparlers qui s’engagent, entraînant une dynamique qui pourrait être, théoriquement, favorable à la gauche au second tour. Reste à voir si la réalité des urnes confirmera cette dynamique.

- Vanessa Miranville frôle la qualification pour le second tour -

Vanessa Miranville et son mouvement CREA ont failli être les invités surprises du second tour puisque la maire de la Possession atteint les 9,91% des suffrages exprimés, frôlant ainsi la barre des 10% nécessaire qui lui aurait permis de se maintenir et de provoquer une triangulaire.

Fidèle à sa logique d’indépendance vis-à-vis des appareils politiques en place, l’élue possessionnaise ne devrait pas appeler à voter pour l’un ou l’autre candidat. Quel sera l’attitude de ses électeurs laissés libres de leur choix ? Difficile à dire, puisque la maire de la Possession bénéficie d’un électorat assez diffus malgré son positionnement originel à gauche de l’échiquier politique.

- Les écologistes et le Rassemblement National ne décollent pas -

Comme annoncé dans le sondage SAGIS pour Réunion1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR, les écologistes et le Rassemblement National, des partis qui, lors de scrutins nationaux font des scores intéressants, peinent à décoller lors des scrutins locaux. La liste " Naturellement Ecologiste " de Jean-Pierre Marchau obtient 2% des voix tandis que celle de Joseph Rivière (RN) obtient 1,74% des voix.

La liste "Le projet réunionnais" de Philippe Cadet parvient à rassembler 2,64% des électeurs. Jean-Yves Payet pour Lutte Ouvrière obtient 1,14% des voix. Corinne de Flore termine en queue de peloton avec 0,23% des voix.

- Départementales : trois binômes déjà élus -

Contrairement aux régionales où les forces en présences semblent se dessiner, il est difficile de voir la couleur politique future du Département compte tenu du mode de scrutin de cette élection

La première conséquence du faible taux de participation, c’est que seulement trois binômes ont réussi à être élus dès le premier tour : Harry Mussard et Inelda Bausillon dans le canton 13 de Saint-Joseph sont élus avec 77,58% des voix.

Coup de théâtre dans le canton 1 de l’Etang-Salé où le maire de la commune et conseiller départemental sortant, Jean-Claude Lacouture, en binôme avec Roseline Lucas, est battu par le maire des Avirons, Eric Ferrère et Louise Vimbaye, qui obtiennent 60,33% des voix. A noter que le binôme élu était soutenu par Mathieu Hoarau, celui-là même qui avait échoué à remporter la municipale à l’Etang-Salé en 2020 pour une voix d’écart.

Dans le canton 22 de Saint-Pierre 3, Serge Hoareau et Sabrina Tionohoué l’emportent aussi dès le premier tour, avec 66,10% des voix.

Le président du Département sortant, Cyrille Melchior, en binôme avec Adèle Odon, ne pourra quant à lui pas échapper à un second tour compte malgré un score fleuve (63,79% des voix). Le faible taux de participation le pousse à un second tour face aux candidats de la majorité municipale Salim Nana Ibrahim et Céline Charolais (27,67% des voix) dans le canton 17 de Saint-Paul.

Dans d’autres cantons, tels qu’à Saint-Pierre 1 et 2, Saint-Leu, Saint-Denis 1 et 3 ou encore à Tampon 1 et 2, les candidats arrivés en tête et dépassant les 50% des voix devront aussi passer par le second tour compte tenu du faible taux de participation.

La sénatrice et ancienne présidente du Département, Nassimah Dindar, en lice avec l’élu dionysien Jean-François Hoareau dans le canton 10 à Saint-Denis arrive en tête de ce premier tour avec 46,21% des voix. Elle devra passer par un second tour contrairement à 2015 où elle avait été élue dès le premier tour. Elle affrontera Michel Lagourgue et Kelly Nerina qui recueillent près de 22,51% des voix.

A noter le désaveu de Richard Nirlo dans le canton 23 de Sainte-Marie où les candidats soutenus par le maire, Marie Lyne Soubadou et James Clain, sont éliminés dès le 1er tour. Inversement, le banni de la majorité, Remy Lagourgue, conseiller départemental sortant, qui se présente avec Valérie Rivière, terminent en tête de ce 1er tour avec 43,40% des voix. Ils affronteront au second tour Céline Sitouze et Antony Venerosy qui obtiennent 21,20% des voix.

- La claque de l’abstention -

Sans grande surprise, le grand gagnant de cette soirée électorale est l’abstention avec un score jamais enregistré de 63,5% des électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes. Ce taux était de 55% au 1er tour en 2015 pour les régionales et de 56,19% au 1er tour en 2015 pour les départementales.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce chiffre record. D’une part, la date, le 20 juin coïncidant avec la fête des pères, nombreuses sont les familles ayant préféré la fête ou le pique-nique plutôt que le devoir citoyen.

D’autre part, la Covid-19 est très certainement un motif de démobilisation des électeurs réunionnais, l’épidémie étant toujours virulente sur l’île, contrairement à la Métropole.

La dernière raison, et certainement la plus importante, est la confirmation de la désaffection croissante de la population vis-à-vis de la politique. Les derniers scrutins, les municipales de 2020 notamment, indiquaient déjà cette tendance. Le message du mouvement des gilets jaunes ne semble en effet pas avoir été entendu. Les affaires judiciaires, les ambitions personnelles au détriment de l’intérêt collectif, une difficulté de renouveler la classe politique, expliquent très certainement cette rupture de confiance entre les Réunionnais et les politiciens locaux.

Cette claque de l’abstention sera-t-elle entendue par les candidats et élus réunionnais ? Pas sûr. Les élections se suivent et se ressemblent, donnant l’impression d’un fossé se creusant sans cesse entre les Réunionnais et la politique.

Quoi qu’il en soit, cet entre-deux tour sera le théâtre d’une chasse intense aux abstentionnistes.

