Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Sur le plateau de Réunion la 1ère, Vanessa Miranville a confirmé qu'elle ne fusionnerait avec aucune liste en vue du second tour. Elle a cumulé 9,91% des voix lors du premier tour ce dimanche 20 juin, et rate de près les 10% qui lui auraient permis de se maintenir. L'ex-candidate et maire de La Possession a également indiqué qu'elle ne donnerait aucune consigne de vote pour dimanche 27 juin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

