Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Nous adressons un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont apporté leurs soutiens et leurs votes. Ce scrutin du premier tour est marqué par un taux record d'abstention, à peine trois électeurs sur dix se sont déplacés. Ce déficit démocratique a comme conséquence que le Président sortant et les cinq maires candidats monopolisent à eux seuls la grande majorité des suffrages des électeurs. C'est le deuxième enseignement de ce scrutin, les maires gardent un immense pouvoir sur leurs administrés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

