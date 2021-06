Publié il y a 1 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

La gauche, conduite par la candidate Huguette Bello au second tour des élections régionales, a déposé sa nouvelle liste en préfecture ce mardi 22 juin 2021. La liste en question a été signée ce lundi par Huguette Bello, Ericka Bareigts et Patrick Lebreton pour confirmer leur alliance en vue du second tour, contre le président sortant Didier Robert. Sur cette nouvelle liste, Ericka Bareigts est en 3ème position et Patrick Lebreton en 6ème position. Frédéric Maillot, fondateur de Croire et Oser, reste 2ème sur la liste (Photos www.ipreunion.com)

La gauche, conduite par la candidate Huguette Bello au second tour des élections régionales, a déposé sa nouvelle liste en préfecture ce mardi 22 juin 2021. La liste en question a été signée ce lundi par Huguette Bello, Ericka Bareigts et Patrick Lebreton pour confirmer leur alliance en vue du second tour, contre le président sortant Didier Robert. Sur cette nouvelle liste, Ericka Bareigts est en 3ème position et Patrick Lebreton en 6ème position. Frédéric Maillot, fondateur de Croire et Oser, reste 2ème sur la liste (Photos www.ipreunion.com)