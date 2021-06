C'était un vendredi 25 juin 1993, 28 ans jour pour jour que Margie Sudre fût élue Présidente du Conseil Régional de la Réunion. Elle fût aussi une des très rares Femmes de France hexagonale à accéder à ce poste. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A la Réunion, elle a été la première Femme Présidente, à faire son entrée à la pyramide inversée, et dans l’histoire politique réunionnaise, suite à l’élection annulée de Camille Sudre élu en 1992 et devenu inéligible.

Propulsée, présidente du conseil régional de la Réunion dès le premier tour de scrutin du 25 juin 1993, grâce à une alliance nouée entre le mouvement Free-DOM avec 13 élus, le Parti communiste réunionnais 9 élus et le groupe du socialiste dissident Gilbert Annette 3 élus.

De par son élection à la Présidence à la pyramide de moufia, Magie Sudre est venue du coup, remédier l’insuffisance représentation des Femmes dans la vie politique. Avant même la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes. Loi qui " favorise l'égal accès des Femmes et des Hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ".

Après 28 ans de " disette ", la Réunion voit s’entrouvrir l’entrée de la pyramide inversée à une autre Femme. Et, il n’y a pas de raison, si l’union fonctionne que Madame Bello ne deviendrait pas la deuxième Femme Présidente de la Région Réunion. Peut-être se sera l’occasion d’une consolidation à petit pas à l’égalité Femme/Homme.

Cependant, qu’importe Mme Bello ou M. Didier Robert, que demain vous serez à la hauteur de ces nombreux enjeux, avec comme seule ligne commune, une vision claire à construire la Réunion de demain sur des bases solides et saines.

Tous aspirent que vous fassiez de la Réunion, une Région solidaire face aux défis du développement économique, social, culturel et de répondre à cette crise sanitaire sans précédent. Alors, soyez demain une Région encore plus offensive et encore plus innovante pour que chacun puisse trouver sa place. L’unité retrouvée sera votre seule force.

Jean Claude Comorassamy