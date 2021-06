Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Ce mercredi 23 juin 2021 a lieu le grand débat du second tour des élections régionales opposant la candidate PLR Huguette Bello et le candidat des droites et du centre Didier Robert. Un débat qui sera sans nul doute animé par la récente fusion de listes menant au dépôt d'une toute nouvelle liste en préfecture ce mardi par Huguette Bello. Le résultat de son alliance avec Ericka Bareigts, qu'elle a placée 3ème sur sa liste, et Patrick Lebreton, en 6ème position. Les deux maires ont fait respectivement 18% et 7% au premier tour. La candidate de la gauche et le candidat de la droite échangeront aussi sur les grands thèmes de cette élection comme la mobilité, le pouvoir d'achat, l'emploi ou encore le logement. Le débat commence à 19h45 sur Réunion la 1ère et sera repris en direct sur nos réseaux sociaux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

