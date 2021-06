La Fédération socialiste de La Réunion apporte officiellement son soutien à la candidate Huguette Bello pour le second tour des élections régionales, prévu ce dimanche 27 juin 2021. "Nous devons tourner cette page et proposer un nouvel avenir à notre île" estime le PS Réunion, dont nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Face aux défis qui sont devant nous, situation économique incertaine, situations sociale et sanitaire dégradées, crise environnementale, La Réunion a besoin d'un nouveau modèle de développement. Nous avons entendu les inquiétudes des Réunionnaises et Réunionnais. Le désintérêt des citoyens marque une rupture de confiance en nos institutions, notamment régionale, dont l'image a été dégradée par la majorité sortante.

Nous devons tourner cette page et proposer un nouvel avenir à notre île. Cela passe par l'élection d'une nouvelle équipe et d'une nouvelle vision. Dimanche, notre vote engage l'avenir de La Réunion et de nos familles. Ce 27 juin, la fédération socialiste de La Réunion vous invite à voter massivement pour la liste d'union conduite par Huguette BELLO pour faire gagner La Réunion et les familles réunionnaises."