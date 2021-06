Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 13 minutes

Mon choix va évidemment vers le président sortant, Didier Robert, qui a su faire preuve pendant plus de 10 ans, d'audace, de courage, et de responsabilité. A travers les aides d'achat aux ordinateurs pour les lycéens (POP), les participations aux billets d'avions (continuité territoriale) et grâce à l'accent mis sur l'apprentissage, il a pris en compte les problématiques de la jeunesse et plus généralement des classes moyennes qui, trop souvent, n'ont droit à rien. Grâce aux aides apportées aux entreprises, il a aussi fait de la Région un moteur pour l'emploi, même si beaucoup reste à faire. Enfin, il a décidé de régler, une fois pour toutes, la question complexe de la Nouvelle Route du Littoral sans reculer devant les manoeuvres de politiciens irresponsables.

